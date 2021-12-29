Определены сейсмически опасные зоны Азербайджана

В этом году на территории Азербайджана произошло 61 землетрясение магнитудой выше 3 баллов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом говорится в годовом отчете, который представил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Гурбан Етирмишли.

Он отметил, что в течение года высокая активность наблюдалась в Шамахы-Исмаиллинской зоне, Агстафинском районе, Шахбузском районе НАР, в Гусар-Губинской, Талышской зонах. На юго-восточном склоне Большого Кавказа, в Загатальском и Балакенском районах сейсмичность была слабой.

Наряду с этим, в Каспийском море сейсмичность наблюдалась на фоновом уровне: "На ирано-турецкой, грузино-армянской границах наблюдалась высокая сейсмичность. Кроме того, были зафиксированы извержения грязевых вулканов в Шихзехирли, Гушчу и каменистых грязевых вулканов в Каспийском море".