В Азербайджане завершилось следствие по делу о выдаче должностными лицами поддельных ковид-паспортов

Завершено следствие по уголовному делу в отношении должностных лиц, совершивших незаконные действия в ходе процесса вакцинации против COVID-19.

Как сообщили Trend в понедельник в Генеральной прокуратуре Азербайджана, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по соответствующим статьям УК Азербайджана в связи с выдачей группой медработников поддельных сертификатов о вакцинации, передает Day.Az.

Следствием было установлено, что во время работы завотделением Мехдиабадского центра здоровья семьи публичного юридического лица "Абшеронская центральная районная больница" Ганита Исмайлова в течение апреля-сентября 2021 года предоставляла печать, принадлежащую центру, сотрудникам отдельных медицинских учреждений. В ходе следствия были выявлены основания для подозрения в незаконном внесении этими лицами в официальные документы ложных сведений о якобы вакцинации 67 человек обеими дозами вакцины Sinovac, а также были выявлены факты утилизации 130 флаконов с вакциной на сумму 2 тысячи 700 манатов с целью сокрытия совершенных незаконных действий.

На основании собранных по делу доказательств Исмайлова была привлечена в качестве обвиняемой по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Азербайджана, а уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения.

Также Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию при Кабинете министров Азербайджана с целью аннулирования соответствующих поддельных сертификатов о вакцинации направило письмо публичному юридическому лицу "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями".