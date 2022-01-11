Директору бакинской школы вынесен строгий выговор

Согласно результатам расследования, проведенного Управлением образования по городу Баку в связи с видеозаписью, на которой запечатлено неадекватное поведение директора бакинской полной средней школы №9 Зинят Ахмедовой, ей был вынесен строгий выговор с последним предупреждением за недостатки в трудовой деятельности с учетом нарушения требований "Правил этики учителей".

Об этом Day.Az сообщили в Управлении образования города Баку.

Отметим, 7 января в данной школе также побывали председатель Общественного совета при Министерстве образования и представители Управления образования города Баку. Была проведена беседа с руководством школы и учащимися, столкнувшимися с непозволительным поведением со стороны директора школы.

Принятие соответствующих мер в рамках требований законодательства к ситуациям, несовместимым с деятельностью учителя, всегда находится в центре внимания.