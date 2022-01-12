Названы даты новрузовских «чершенбе» в Азербайджане
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Названы даты новрузовских "чершенбе" в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси, первый вторник Новруза - "су чершенбеси" придется на 22 февраля.

1 марта - "од чершенбеси", 8-го - "йель чершенбеси", 15-го - "торпаг чершенбеси".

Весна в Азербайджане наступит 20 марта в 19:33.