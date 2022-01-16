Почему невозможно пополнить смарт-карты "Азерсу" и "Азеригаз"? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Пополнение баланса карточек смарт-счетчиков Zenner возможна только в терминалах e-manat. В терминалах была произведена замена программного обеспечения.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Производственном объединении (ПО) "Азеригаз".
Было отмечено, что на терминалах, где было обновлено программное обеспечение, не было возможности совершать платежи. По этому поводу было сделано официальное обращение в компанию e-manat.
"Из е-manat нам сообщили, что для устранения данной проблемы уже ведется работа. В настоящее время пополнить баланс карточек смарт-счетчиков Zenner можно в терминалах, установленных в метро. Проблема носит временный характер и будет устранена в скором времени", - подчеркнули в ПО.
Отметим, что граждане в социальных сетях сообщают о невозможности пополнения баланса смарт-карточек сччетчиков "Азерсу" и "Азеригаз" в ряде платежных систем.
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