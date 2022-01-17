Сколько продлится дождливая погода в Азербайджане?

К ночи дожди в Азербайджане постепенно прекратятся, сказала в понедельник Day.Az директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гюльшад Мамедова.

По ее словам, в южных районах Азербайджана выпали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега.

"Днем 17 января такая погода сохранится. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Днем температура воздуха не превысит 2-4 градусов тепла. 18 января в столице и регионах ожидается погода без осадков", - сказала Мамедова.