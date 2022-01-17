Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 6 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 2, бустерную дозу - 4 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 672 089, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 200 330, вторую дозу получили 4 714 478, бустерную дозу - 1 757 281 человек.