https://news.day.az/society/1428877.html Названо количество обращений в больницы по ОМС
Названо количество обращений в больницы по ОМС
В Азербайджане увеличилось количество обращений в больницы в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Республиканской клинической больницы Азер Исмайлов.
Он отметил, что за период после начала применения ОМС поступило 250 тысяч обращений.
"Было проведено 6 тысяч хирургических процедур, более 15 тысяч граждан обратились в службу скорой помощи", - сказал Исмайлов.
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