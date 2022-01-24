Водителям грозит штраф в 40 манатов

В Азербайджане устанавливается штраф за незаконную остановку и стоянку транспортного средства во втором и последующем рядах от края проезжей части.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено изменением в "Кодекс об административных проступках".

Так, штраф в размере 40 манатов устанавливается за незаконную остановку и стоянку транспортного средства во втором и последующих рядах от края проезжей части, на тротуарах, а также на пересечении проезжих частей и на проезжей части менее чем в 5 метрах от края пересекаемой проезжей части.