https://news.day.az/society/1429586.html Водителям грозит штраф в 40 манатов - Подробности
Водителям грозит штраф в 40 манатов - Подробности
В Азербайджане устанавливается штраф за незаконную остановку и стоянку транспортного средства во втором и последующем рядах от края проезжей части.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено изменением в "Кодекс об административных проступках".
Так, штраф в размере 40 манатов устанавливается за незаконную остановку и стоянку транспортного средства во втором и последующих рядах от края проезжей части, на тротуарах, а также на пересечении проезжих частей и на проезжей части менее чем в 5 метрах от края пересекаемой проезжей части.
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