В Баку мужчина трагически скончался во время работы

В районную прокуратуру поступила информация о гибели 24 января в 19:00 Мусеиба Джафарова 1977 года рождения, работающего монтажником ООО "Рахат Телеком" в поселке Баладжары Бинагадинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, следствие установило, что Мусеиб Джафаров при прокладке интернет-кабеля залез на металлический столб и задел высоковольтную линию электропередач, в результате чего его ударило током. Мужчина скончался на месте.

Прокуратура Бинагадинского района возбудила уголовное дело по статье 162.2 УК АР (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По факту ведется расследование.