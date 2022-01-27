Арестован Хафиз Мамедов

В Главном управлении предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от погашения крупной задолженности по налогам и обязательным государственным социальным страховым выплатам предприятий, которыми фактически непосредственно руководит предприниматель Мамедов Хафиз Меджид оглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Государственной налоговой службе при Министерстве экономики.

По причине того, что в рамках начатого уголовного дела Хафиз Мамедов отказался явиться в следственный орган, было принято решение о его розыске для предъявления обвинения.

Решением Ясамальского районного суда в отношении Хафиза Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.