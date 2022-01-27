Стал известен срок ареста Хафиза Мамедова

Рассмотрено представление об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении известного предпринимателя, экс-президента футбольного клуба "Баку" Хафиза Мамедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на процессе, который состоялся под председательством судьи Гусейна Сафарова в Ясамальском районном суде, представление было обеспечено, и в отношении Хафиза Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней (до 12 апреля).

Отметим, что в Главном управлении по предварительному расследованию налоговых преступлений Государственной налоговой службы при Министерстве экономики возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов и взносов на обязательное социальное страхование предприятиями, которыми непосредственно руководил предприниматель Мамедов Хафиз Меджид оглу.

По причине того, что в рамках начатого уголовного дела Хафиз Мамедов отказался явиться в следственный орган, было принято решение о его розыске для предъявления обвинения.

Продолжаются необходимые следственные мероприятия по уголовному делу.