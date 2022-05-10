Зарплаты врачей и медработников подведомственных минздраву учреждений будут повышены

В Азербайджане будут повышены зарплаты врачей и медицинских работников медучреждений, подведомственных министерству здравоохранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр здравоохранения Теймур Мусаев.

По его словам, в связи с этим готовится определенный механизм.

"После подготовки этого механизма общественность будет подробно проинформирована о росте зарплат", - сказал Мусаев.