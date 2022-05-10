https://news.day.az/society/1460569.html Зарплаты врачей и медработников подведомственных минздраву учреждений будут повышены - Теймур Мусаев
Зарплаты врачей и медработников подведомственных минздраву учреждений будут повышены - Теймур Мусаев
В Азербайджане будут повышены зарплаты врачей и медицинских работников медучреждений, подведомственных министерству здравоохранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник министр здравоохранения Теймур Мусаев.
По его словам, в связи с этим готовится определенный механизм.
"После подготовки этого механизма общественность будет подробно проинформирована о росте зарплат", - сказал Мусаев.
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