В Астаре река вышла из берегов: дома под угрозой

В результате наблюдаемых за последнее время интенсивных дождей поднялся уровень воды в реке Пенсар, протекающей по территории села Шиякеран Астаринского района. Русло реки расширилось из-за размыва до 20-25 метров прибрежного слоя почвы. В любой момент может произойти оползень, что создает опасность для близлежащих жилых домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на xezerxeber.az, на вопрос, какие меры предпримет Астаринское управление ирригационных систем для предотвращения проблемы, инженер Фарид Юсифов сказал, что если будут выделены средства, в этом районе будет построена дамба береговой охраны.