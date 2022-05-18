Наказан разбрасывавший из окна автомобиля 100-манатные купюры

На трассе Баку - Сумгайыт житель Джалилабадского района С.Садыгов (1996 г.р.), находясь в автомобиле Opel, которым управлял молодой человек по имени Субхан, стал разбрасывать на ходу из окна фальшивые 100-манатные купюры, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Увидев это, сотрудники полиции попытались остановить машину. Однако водитель проигнорировал законное требование правоохранителей и попытался скрыться. Полицейским все же удалось остановить автомобиль на улице Лермонтова в Сабаильском районе столицы. Субхан выскочил из машины и скрылся, Садыгова задержали. При досмотре в автомобиле была обнаружена крупная сумма фальшивых манатов и долларов.

Сотрудники полиции полка быстрого реагирования также задержали в подъезде одного из домов на улице Т.Эльчина сбежавшего водителя.

С.Садыгов заявил, что приобрел фальшивые купюры на улице Низами, заплатив 15 манатов за 150 штук.

В 9-м отделении полиции Сабаильского РУП на нарушителей был составлен протокол по статье 535 (злостное неповиновение законному требованию сотрудника полиции или военнослужащего) Кодекса об административных проступках АР и направлен в суд.

Сабаильский районный суд приговорил обоих мужчин к восьми суткам административного ареста.