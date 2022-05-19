В центре Баку пожар в жилом доме

В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Физули в Насиминском районе Баку. Сразу после поступления информации пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС прибыли на место происшествия.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.

Мероприятия по тушению огня продолжаются.

Дополнительная информация будет предоставлена.