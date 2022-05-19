https://news.day.az/society/1463313.html В центре Баку пожар в жилом доме - ФОТО
В центре Баку пожар в жилом доме - ФОТО
В Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Физули в Насиминском районе Баку. Сразу после поступления информации пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС прибыли на место происшествия.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило МЧС.
Мероприятия по тушению огня продолжаются.
Дополнительная информация будет предоставлена.
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