Азербайджан и Латвия подписали Меморандум о продовольственной безопасности

Делегация во главе с сопредседателем Межправкомиссии Азербайджан-Латвия, министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым находилась с рабочим визитом в Риге для участия в 8-м заседании Межправкомиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Азербайджаном и Латвией.

Как сообщили Day.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов, в двусторонних встречах, проведенных с официальными лицами Латвии, обсуждались вопросы сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, науки и образования, туризма, культуры, транспорта, инноваций, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, охраны окружающей среды и климатических изменений.

По итогам встречи был подписан Протокол заседания, Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере продовольственной безопасности между Агентством продовольственной безопасности Азербайджана и Продовольственной и ветеринарной службой Латвии. Также была подписана двухгодовая (2022-2023 гг.) рабочая программа по применению Соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей среды.