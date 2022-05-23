https://news.day.az/society/1464232.html В Азербаджане ранее судимый пытался бежать от полиции
В Азербаджане ранее судимый пытался бежать от полиции
В Азербайджане полиция открыла огонь в воздух при задержании человека, пытавшегося бежать.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.
Как отмечается, Кянан Мирзали, ранее судимый по подозрению в хранении наркотиков и холодного оружия, пытался скрыться во время задержания сотрудниками Бейлаганского РУП.
В это время полицейский выстрелил в воздух из табельного оружия, К.Мирзали был задержан.
В ходе личного обыска у К.Мирзали были обнаружены и изъяты героин и кастет.
Ведется расследование.
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