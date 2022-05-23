В Азербаджане ранее судимый пытался бежать от полиции

В Азербайджане полиция открыла огонь в воздух при задержании человека, пытавшегося бежать.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МВД.

Как отмечается, Кянан Мирзали, ранее судимый по подозрению в хранении наркотиков и холодного оружия, пытался скрыться во время задержания сотрудниками Бейлаганского РУП.

В это время полицейский выстрелил в воздух из табельного оружия, К.Мирзали был задержан.

В ходе личного обыска у К.Мирзали были обнаружены и изъяты героин и кастет.

Ведется расследование.