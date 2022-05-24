Задержан мужчина, собиравший различные предметы в Карабахе

Сотрудники Ходжавендского РОП задержали мужчину, незаконно собиравшего различные предметы с территорий, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.

Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в селе Хунерли правоохранители задержали автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял житель Физулинского района Везир Ибрагимов.

При осмотре автомобиля были обнаружены провода и другие предметы, собранные с этих территорий.

Составленный в отношении В.Ибрагимова протокол направили в районный суд, решением которого он был арестован в административном порядке на 10 дней.