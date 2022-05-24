https://news.day.az/society/1464580.html Задержан мужчина, собиравший различные предметы в Карабахе
Задержан мужчина, собиравший различные предметы в Карабахе
Сотрудники Ходжавендского РОП задержали мужчину, незаконно собиравшего различные предметы с территорий, освобожденных от оккупации и не полностью очищенных от взрывчатых веществ.
Как сообщили Day.Az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в селе Хунерли правоохранители задержали автомобиль ВАЗ-2106, которым управлял житель Физулинского района Везир Ибрагимов.
При осмотре автомобиля были обнаружены провода и другие предметы, собранные с этих территорий.
Составленный в отношении В.Ибрагимова протокол направили в районный суд, решением которого он был арестован в административном порядке на 10 дней.
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