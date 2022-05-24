В Азербайджане отменили еще одно ковид-ограничение

В Азербайджане отменено требование к госпитализированным и пациентам, которым предстоит операция, по сдаче теста на выявление COVID-19. Таким образом, наряду с государственными больницами, частные медицинские учреждения больше не будут требовать от пациентов отрицательного результата теста на коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на modern.az, данную информацию подтвердила завотделом по связям с общественностью и организации мероприятий Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова.

По ее словам, требование сдачи теста в медучреждениях отменено.

"Тест на COVID-19 теперь проводится на основании медицинских показаний. Под этим подразумевается наличие у пациента подозрительных симптомов, характерных для коронавируса (повышенная температура тела, кашель и т.д.)", - сказала З.Адилова.