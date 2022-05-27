Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 28 мая.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем-20-25° тепла. В Баку ночью будет 14-16° тепла, днем 23-25° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, и составит 764 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны грозовые дожди. Ночью и утром туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем 24-29° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 9-14° тепла.