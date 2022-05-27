Известная телеведущая выходит замуж за полицейского

Известная журналистка, пресс-секретарь Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Айсель Фарзиева выходит замуж за сотрудника пресс-службы МВД лейтенанта полиции Нурлана Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на unikal, пара, официально вступившая в брак несколько дней назад, сыграет свадьбу 28 мая - в День независимости.

Отметим, что Нурлан Алиев долгое время был корреспондентом и ведущим новостей на телеканалах ATV, Space и Lider TV, а Айсель Фарзиева - ведущей на Lider TV, ATV, ARB24 и REAL TV.