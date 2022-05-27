https://news.day.az/society/1465567.html Известная телеведущая выходит замуж за полицейского - ФОТО
Известная телеведущая выходит замуж за полицейского - ФОТО
Известная журналистка, пресс-секретарь Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Айсель Фарзиева выходит замуж за сотрудника пресс-службы МВД лейтенанта полиции Нурлана Алиева.
Как передает Day.Az со ссылкой на unikal, пара, официально вступившая в брак несколько дней назад, сыграет свадьбу 28 мая - в День независимости.
Отметим, что Нурлан Алиев долгое время был корреспондентом и ведущим новостей на телеканалах ATV, Space и Lider TV, а Айсель Фарзиева - ведущей на Lider TV, ATV, ARB24 и REAL TV.
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