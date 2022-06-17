В Баку задержана подозреваемая в мошенничестве на 92 тыс. манатов

В Баку задержана подозреваемая в мошенничестве на 92 000 манатов, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.

В 2018 году жительница столицы Фарида Гулиева для покупки квартиры в кредит в здании, расположенном возле станции метро "Нариман Нариманов", дала родственнице Гызылгюль Мусаевой 15 000 манатов. Затем она ежемесячно выплачивала той по 2 000 манатов.

В 2020 году Г.Мусаева посоветовала Ф.Гулиевой приобрести в этом здании вместо квартиры объект общественного питания. Для этого потерпевшая заплатила еще 15 000 манатов. Поняв, что ее обманули, Ф.Гулиева обратилась в Наримановское районное управление полиции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемую в мошенничестве Г.Мусаеву.

В ходе расследования было установлено, что все полученные деньги она передала знакомому, который занимается торговлей золотом, с целью закупить драгметалл за рубежом и сбыть его в Азербайджане по высокой цене.

Ущерб потерпевшей был полностью возмещен.

Расследование по данному факту продолжается.