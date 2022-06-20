В Абшероне водитель по неосторожности переехал соседского ребенка

В городе Хырдалан ребенок погиб, попав под машину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел во дворе жилого комплекса AAF Park.

Житель комплекса, подавая назад на своем автомобиле, переехал игравшего во дворе Гусейна Агаева 2018 года рождения. Ребенок, получивший черепно-мозговую травму, погиб на месте.

По данному факту в Абшеронском районном управлении полиции назначена автотехническая экспертиза.