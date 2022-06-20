Уволен преподаватель БГУ, требующий взятки у студентов

Бакинский государственный университет (БГУ) распространил обращение в связи с преподавателем, чья аудиозапись была распространена в соцсетях.

Как сообщили Day.Az в БГУ, трудовой договор с Садагат Ахмедовой, чья аудиозапись была распространена, расторгнут.

Отметим, ранее была распространена аудиозапись о том, как Садагат Ахмедова просит взятку у студентов. Утверждается, что она массово "срезала" студентов, чтобы те дали ей взятку. В аудиозаписи Ахмедова сказала, что вопрос может быть решен, если "срезавшиеся" студенты заплатят ей 3-5 тысячи манатов.