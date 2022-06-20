Задержка в движении автобусов в Баку

В настоящее время в Баку на ряде регулярных маршрутных линий наблюдаются задержки в движении автобусов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Сообщается, что в настоящее время в столице на пересечении улиц академика Гасана Алиева и братьев Новрузовых и до пересечения с улицей Хана Шушинского наблюдается плотность движения.

В результате в интервале движения автобусов, курсирующих по регулярным маршрутным линиям №№ 61, 83, 6, 13 наблюдается задержка на 18-20 минут.