https://news.day.az/society/1472402.html Задержка в движении автобусов в Баку - ПРИЧИНА
Задержка в движении автобусов в Баку - ПРИЧИНА
В настоящее время в Баку на ряде регулярных маршрутных линий наблюдаются задержки в движении автобусов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Сообщается, что в настоящее время в столице на пересечении улиц академика Гасана Алиева и братьев Новрузовых и до пересечения с улицей Хана Шушинского наблюдается плотность движения.
В результате в интервале движения автобусов, курсирующих по регулярным маршрутным линиям №№ 61, 83, 6, 13 наблюдается задержка на 18-20 минут.
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