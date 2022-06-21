Пожар на пшеничном поле в Кюрдамире

На "горячую линию-112" МЧС поступила информация о пожаре на принадлежащем гражданину пшеничном поле в селе Гарасаггалы Кюрдамирского района.

Как сообщили Day.Az в МЧС, на место были привлечены соответствующие силы МЧС.

Было установлено, что пожар произошел на участке с убранным зерном, принадлежащем Магеррамову Магерраму Абдулхалиг оглу, и огонь мог перекинуться на близлежащее пшеничное поле. Пожар был локализован. В результате сгорело 4 гектара пшеничного поля с убранным зерном.

МЧС еще раз обращается к населению, в том числе, к гражданам, занимающимся сельскохозяйственной деятельностью, с тем, чтобы они строго соблюдали правила противопожарной безопасности, в особенности, в жаркие и засушливые месяцы.