В Лянкяране женщина обманула 17 человек

В ходе проведенного оперативного мероприятия сотрудники Лянкяранского РОП задержали подозреваемую в мошенничестве жительницу Баку Лалу Зейналову, передает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД.

В ходе расследования выяснилось, что женщина была объявлена в розыск по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса АР за преступные действия, совершенные на территории столицы.

У следствия возникли подозрения в том, что в Лянкяране Л.Зейналова присвоила крупные суммы денег у 17 человек, пообещав обеспечить их высокооплачиваемой работой.

Полиция не исключает ее причастность к мошенничеству в других городах и районах республики.

Всех, кто стал жертвой незаконных деяний задержанной, просят сообщить об этом в Call-центр МВД 102, а также в местные органы полиции.