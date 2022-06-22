На берегу Каспия сносятся незаконные ограждения и строения

В поселке Бузовна сносятся незаконные ограждения и строения на берегу моря.

Об этом сообщили Day.Az в Исполнительной власти города Баку.

Сообщается, что сегодня с утра при участии техники и работников коммунальных учреждений, исполнительной власти города Баку и Хазарского района начато устранение нарушений на прибрежной территории в поселке Бузовна. Сносятся заборы незаконно захваченных земельных участков, некоторые строения без соответствующих документов, а также заграждения, затрудняющие проход на территорию пляжа. Кроме того, начата очистка скалистых территорий от различного мусора и отходов.



Отмечено, что очищенные территории будут присоединены к территории пляжей и будет усилен контроль над территорией. Предусмотрено также усилить разъяснительную работу среди населения во избежание негативных случаев и загрязнения территории и наказывать нарушителей в соответствии с законом.