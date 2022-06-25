Открывается дополнительный автобусный рейс из Баку в Шушу

27 июня с 15:00 в продажу поступят билеты на регулярные автобусные рейсы, организуемые Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана в Шушу, Агдам и Физули.

Об этом Day.Az сообщает в субботу со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Билеты можно приобрести на портале "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az).

Пассажиры должны заранее забронировать билеты в обе стороны. С учетом анализа маршрутов, динамики спроса и продажи билетов, а также пожеланий граждан были внесены определенные изменения в графики движения автобусов. Принято решение об открытии дополнительного рейса Баку - Шуша - Баку. С июля пассажиры смогут путешествовать по маршруту Баку - Шуша - Баку все дни недели.

В целях обеспечения безопасности во время поездки пассажиров сопровождают сотрудники полиции. В Шуше, Агдаме и Физули пассажиры в сопровождении профессионального гида посещают исторические, культурные и религиозные памятники.