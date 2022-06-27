Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) никто вакцинирован не был.

Об этом 27 июня сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день введена 13 762 091 доза вакцины от COVID-19.

При этом 5 353 536 человек получили первую дозу препарата, 4 853 215 - вторую, 3 306 428 - третью и большее количество доз, 248 912 - "бустерную" после позитивного результата.