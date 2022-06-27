В Агсу волки напали на село

Крупный рогатый скот, принадлежащий жителям сел Гирдя, Хингар и Ханбулаг Агсуинского района, подвергся нападению волков.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, за один день волки загрызли 12 голов крупного рогатого скота. Пострадавшие животные были заражены бешенством. В общей сложности жителям села был нанесен материальный ущерб в размере около 10 тысяч манатов. В связи с этим представители Шамахинского регионального отделения Агентства продовольственной безопасности и Агсуинского районного ветеринарного управления посетили села, осмотрели животных, провели дезинфекцию территории, отобрали образцы для анализа.

По словам сельчан, это уже пятое нападение волков на село за последний месяц. Инцидент произошел в горном участке села. Аналогичный случай неоднократно случался в окрестных селах .

По словам сельчан, в последнее время численность волков значительно возросла, и их нападения на села стали интенсивными. В последние дни хищники загрызли в общей сложности 19 голов крупного рогатого скота, а среди пострадавших коров распространилось бешенство. Жители говорят, что им запрещается убивать волков. Штраф за охоту на волков, занесенных в"Красную книгу", составляет 5 тысяч манатов.

При проведении съемок корреспондентом АПА в указанном селе, поступило сообщение об очередной атаке волков на двух коров. Жители села обеспокоены тем, что бешеные волки могут напасть и на людей.