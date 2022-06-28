https://news.day.az/society/1474442.html Вниманию желающих учиться за рубежом
Вниманию желающих учиться за рубежом
С сегодняшнего дня в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" началось проведение собеседований.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве образования Азербайджана.
Интервью проводится с участием представителей Министерства образования, Государственного нефтяного фонда и экспертов соответствующих сфер. В соответствии с результатом собеседования принимается окончательное решение по кандидатам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре