Вниманию желающих учиться за рубежом
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С сегодняшнего дня в рамках "Государственной программы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы" началось проведение собеседований.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве образования Азербайджана.

Интервью проводится с участием представителей Министерства образования, Государственного нефтяного фонда и экспертов соответствующих сфер. В соответствии с результатом собеседования принимается окончательное решение по кандидатам.