Трагедия в Баку:
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В Баку в квартире произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, пожар произошел в частном доме в новом жилом массиве поселка Кюрдаханы Сабунчинского района.

Во время пожара в квартире погиб младенец, 6 человек пострадали.

Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время пожар потушен. 

По факту проводится расследование. 