https://news.day.az/society/1474747.html Трагедия в Баку: сгорели 6 человек, погиб ребенок
Трагедия в Баку: сгорели 6 человек, погиб ребенок
В Баку в квартире произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на lent.az, пожар произошел в частном доме в новом жилом массиве поселка Кюрдаханы Сабунчинского района.
Во время пожара в квартире погиб младенец, 6 человек пострадали.
Пострадавшие были госпитализированы.
В настоящее время пожар потушен.
По факту проводится расследование.
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