https://news.day.az/society/1474800.html В Азербайджане учреждается новая медаль
В Азербайджане учреждается новая медаль
В Азербайджане учреждается новая медаль.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 29 июня был обсужден законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)".
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.
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