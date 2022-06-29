В Азербайджане учреждается новая медаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на внеочередном заседании Милли Меджлиса (парламент) 29 июня был обсужден законопроект о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением юбилейной медали "20-летие института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики (2002-2022)".

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.