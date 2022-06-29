Какой погоды ждать завтра? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на 30 июня.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-33° тепла. В Баку ночью 22-24° тепла, днем - 30-32° тепла.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 50-60%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных северных и западных районах ожидаются кратковременные грозовые дожди. Западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.
Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 20-25° тепла.
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