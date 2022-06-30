https://news.day.az/society/1475291.html В отношении более 3 тыс. осужденных применены электронные средства контроля - минюст Азербайджана
В отношении более 3 тыс. осужденных применены электронные средства контроля - минюст Азербайджана
В течение шести месяцев текущего года в Азербайджане были приняты меры по более эффективной организации исполнения альтернативных лишению свободы наказаний и усилению контроля.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом было сказано на заседании коллегии министерства юстиции.
Было отмечено, что в настоящее время в отношении 3 200 лиц применены электронные средства контроля.
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