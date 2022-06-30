В отношении более 3 тыс. осужденных применены электронные средства контроля

В течение шести месяцев текущего года в Азербайджане были приняты меры по более эффективной организации исполнения альтернативных лишению свободы наказаний и усилению контроля.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом было сказано на заседании коллегии министерства юстиции.

Было отмечено, что в настоящее время в отношении 3 200 лиц применены электронные средства контроля.