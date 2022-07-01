Минздрав Азербайджана договорился о сотрудничестве с Национальной конфедерацией предпринимателей

В Баку первого июля состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между министерством здравоохранения и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали министр здравоохранения Теймур Мусаев и вице-президент конфедерации Вугар Зейналов.

Отметим, что меморандум усилит сотрудничество между государством и частным сектором, а также поспособствует его дальнейшему развитию.