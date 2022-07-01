https://news.day.az/society/1475366.html Минздрав Азербайджана договорился о сотрудничестве с Национальной конфедерацией предпринимателей - ФОТО
Минздрав Азербайджана договорился о сотрудничестве с Национальной конфедерацией предпринимателей - ФОТО
В Баку первого июля состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между министерством здравоохранения и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали министр здравоохранения Теймур Мусаев и вице-президент конфедерации Вугар Зейналов.
Отметим, что меморандум усилит сотрудничество между государством и частным сектором, а также поспособствует его дальнейшему развитию.
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