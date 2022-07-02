Проливные дожди создали проблемы в Гяндже.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, после интенсивных дождей сегодня вечером на некоторые районы города, а также на поселки Садыллы и Мехсети Гянджеви обрушился селевой поток. Сель создал определенные проблемы на улицах, затруднил движение автомобилей.

Отметим, в западном регионе страны сохраняется нестабильная погода.