В Азербайджане названо число кандидатов на 39 вакантных мест священнослужителей

На 39 вакантных мест священнослужителей подали заявки 267 кандидатов.

Об этом сообщили Day.Az в Госкомитете Азербайджана по работе с религиозными организациями.

В соответствии со статьей 8 закона "О свободе вероисповедания", назначение и аттестация священнослужителей включены в полномочия госкомитета.

Для решения вопросов, вытекающих из этого закона, был утвержден "Порядок назначения, аттестации и освобождения священнослужителей от занимаемой должности в местах поклонения и святилищах исламской религии", включенный министерством юстиции в Государственный реестр правовых актов.

Для назначения и аттестации священнослужителей были сформированы комиссии по собеседованию и аттестации. 24 июня завершился прием документов на вакантные места священнослужителей, объявленный 24 мая.