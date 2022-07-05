В рамках проекта «Наш двор» в Баку благоустроен очередной двор

5 июля в рамках проекта "Наш двор", реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, в Баку благоустроен и сдан в пользование жителей очередной двор.

Как сообщили Day.Az в Общественном объединении IDEA, обновленный двор охватывает многоэтажные жилые дома, в которых проживает более одной тысячи человек, по адресу: Низаминский район, улица Бахруза Нуриева, 10а, 12, 14, 16.

Основная цель проекта "Наш двор" заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении зеленых насаждений, составляющих основу городской экологии, создании безопасных и комфортных условий для жизни граждан.

В очередном благоустроенном дворе также предусмотрены возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективной организации досуга молодежи и выработки у нее привычки регулярных занятий спортом здесь установлены мини-футбольный стадион с искусственным покрытием, организованы футбольная, баскетбольная, шахматная и детские игровые площадки, различные спортивные сооружения. На территории двора также установлены девять беседок, скамейки, контейнеры для бытовых отходов.

Учитывая пожелания жильцов, во дворе установлены новые фонарные столбы, камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасады и подъезды зданий, реконструированы линии электропередачи, газа, воды и отопления.

Кроме того, во дворе дополнительно посажены 230 деревьев и тысяча кустарников различных пород, создана зеленая полоса на участке площадью 4 000 квадратных метров.