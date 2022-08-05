Задержан подозреваемый в убийстве азербайджанского военнослужащего

Военнослужащий срочной действительной военной службы азербайджанской армии Агамиров Пюнхан Саявуш оглу погиб от пулевого ранения, полученного в небоевых условиях.

Об этом в пятницу Day.Az сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

По факту гибели военнослужащего в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

У следствия появились обоснованные подозрения в том, что преступление совершил рядовой Кязымов Амиль Фамиль оглу, служивший в той же воинской части, что и погибший.

Амиль Кязимов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Следственные действия по делу продолжаются, говорится в сообщении Генпрокуратуры.