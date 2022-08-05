В Сумгайыте обнаружен снаряд

На горячую линию 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории так называемой "Яшма баглары" в городе Сумгайыте.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с этим на место происшествия незамедлительно прибыла оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории были приняты соответствующие меры безопасности. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что это непригодный для боевого применения снаряд ручного гранатомета типа РПГ-7.

Боеприпас был изъят и вывезен с территории для обезвреживания.

В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.