https://news.day.az/society/1484893.html Вниманию водителей! - эту дорогу будут ремонтировать
Вниманию водителей! - эту дорогу будут ремонтировать
5-6 августа на 58-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах (в направлении Шамахинского района) будут проводиться ремонтные работы.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Госагентство призвало водителей соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения на указанной автодороге.
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