Вниманию водителей!

- эту дорогу будут ремонтировать

5-6 августа на 58-м километре автодороги Баку-Шамахы-Евлах (в направлении Шамахинского района) будут проводиться ремонтные работы.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

Госагентство призвало водителей соблюдать требования дорожных знаков и правила дорожного движения на указанной автодороге.