Новые подробности о пропавших на горе Бабадаг

Продолжаются поиски пропавшего на горе Бабадаг Мамедова Мубариза Алиага оглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ пресс-службу МЧС, спасатели осмотрели обледенелые овраги, показанные Худавердиевым Ниятом Вугар оглу, Худавердиевым Ага Агиль оглу и Худавердиевым Эмилем Агиль оглу, найденными живыми на горе Бабадаг 6 августа, но тела Мамедова Мубариза Алиага оглы, который, по словам очевидцев, там погиб, не нашли.

В настоящее время поисково-спасательные отряды Службы спасения особого риска МЧС и Северо-Западного регионального центра проводят поисково-спасательные работы в сложных погодных условиях, в обледенелых оврагах и в труднопроходимых местах. К поисковым работам привлечены специально обученные собаки и дрон.

Будет предоставлена ​​дополнительная информация.