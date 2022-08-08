Новые подробности о пропавших на горе Бабадаг
Продолжаются поиски пропавшего на горе Бабадаг Мамедова Мубариза Алиага оглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, спасатели осмотрели обледенелые овраги, показанные Худавердиевым Ниятом Вугар оглу, Худавердиевым Ага Агиль оглу и Худавердиевым Эмилем Агиль оглу, найденными живыми на горе Бабадаг 6 августа, но тела Мамедова Мубариза Алиага оглы, который, по словам очевидцев, там погиб, не нашли.
В настоящее время поисково-спасательные отряды Службы спасения особого риска МЧС и Северо-Западного регионального центра проводят поисково-спасательные работы в сложных погодных условиях, в обледенелых оврагах и в труднопроходимых местах. К поисковым работам привлечены специально обученные собаки и дрон.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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