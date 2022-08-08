В Азербайджане главы религиозных конфессий сдали кровь

В связи с днем Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ней приняли участие глава Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, а также главы действующих в Азербайджане религиозных конфессий.

Акция по сдаче донорской крови проходит в шести мечетях и святилищах, а также в восьми медицинских учреждениях.