https://news.day.az/society/1485449.html В Азербайджане главы религиозных конфессий сдали кровь - ФОТО
В Азербайджане главы религиозных конфессий сдали кровь - ФОТО
В связи с днем Ашура в Азербайджане проходит акция по сдаче донорской крови.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ней приняли участие глава Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, а также главы действующих в Азербайджане религиозных конфессий.
Акция по сдаче донорской крови проходит в шести мечетях и святилищах, а также в восьми медицинских учреждениях.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре