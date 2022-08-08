В Баку украли кошелек с 5 000 манатов

В Баку совершена кража.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники 10-го отделения полиции Гарадагского РУП задержали жительницу Евлахского района М.Бекирову, подозреваемую в краже кошелька, в котором находились 5 000 манатов и документы, принадлежащие другой женщине.