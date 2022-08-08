https://news.day.az/society/1485555.html В Баку украли кошелек с 5 000 манатов
В Баку украли кошелек с 5 000 манатов
В Баку совершена кража.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Сотрудники 10-го отделения полиции Гарадагского РУП задержали жительницу Евлахского района М.Бекирову, подозреваемую в краже кошелька, в котором находились 5 000 манатов и документы, принадлежащие другой женщине.
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