https://news.day.az/society/1485566.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлен еще 121 случай заражения коронавирусом, 113 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Один пациент с коронавирусом скончался.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 802 060 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 789 147 человек вылечились, 9 761 скончались, число активных больных - 3 152.
За прошедшие сутки проведено 2 424 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 072 185 тестов.
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