https://news.day.az/society/1486098.html В Гызылагаджском национальном парке задержан нарушитель
В Гызылагаджском национальном парке задержан нарушитель
В ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками Гызылагаджского национального парка, задержан мужчина, нарушивший режим охраны национального парка.
Как передает Day.Az, сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева сообщила, что в ходе следствия было установлено, что задержанным является житель села Тезакенд Масаллинского района Джабраил Абыев.
В отношении нарушителя приняты меры в соответствии с законом.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре