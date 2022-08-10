В Гызылагаджском национальном парке задержан нарушитель

В ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками Гызылагаджского национального парка, задержан мужчина, нарушивший режим охраны национального парка.

Как передает Day.Az, сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Арзу Бабаева сообщила, что в ходе следствия было установлено, что задержанным является житель села Тезакенд Масаллинского района Джабраил Абыев.

В отношении нарушителя приняты меры в соответствии с законом.