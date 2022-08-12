В Азербайджане выросли доходы населения

В январе-июле этого года номинальные доходы населения Азербайджана выросли в годовом сравнении на 20% и достигли 38 млрд. 797,2 млн. манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период номинальные доходы на душу населения составили 3859 манатов, что в годовом сравнении больше на 19,5%.