https://news.day.az/society/1486570.html В Азербайджане выросли доходы населения
В Азербайджане выросли доходы населения
В январе-июле этого года номинальные доходы населения Азербайджана выросли в годовом сравнении на 20% и достигли 38 млрд. 797,2 млн. манатов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период номинальные доходы на душу населения составили 3859 манатов, что в годовом сравнении больше на 19,5%.
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